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Лидс Юнайтед - Дерби Каунти 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
07 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Лидс Юнайтед
Дерби Каунти

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Дерби Каунти, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
19.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Дерби Каунти1 : 3Лидс Юнайтед
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Дерби Каунти
15.05.2019 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Лидс Юнайтед2 : 4Дерби Каунти
11.05.2019 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Дерби Каунти0 : 1Лидс Юнайтед
11.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Дерби Каунти
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Дерби Каунти1 : 4Лидс Юнайтед
21.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Дерби Каунти2 : 2Лидс Юнайтед
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Дерби Каунти
13.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Дерби Каунти
15.10.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Дерби Каунти1 : 0Лидс Юнайтед
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 4Лидс Юнайтед
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Лидс Юнайтед
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Дерби Каунти1 : 2
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Дерби Каунти1 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Дерби Каунти
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Дерби Каунти1 : 1
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 2Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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