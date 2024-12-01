Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
|24.04.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 44-й тур
|3 : 1
|29.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 21-й тур
|2 : 3
|01.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 26-й тур
|3 : 0
|01.12.2018
|Кубок Англии
|2-й раунд
|1 : 2
|13.10.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 13-й тур
|2 : 0
|17.02.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 34-й тур
|0 : 1
|18.11.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 18-й тур
|0 : 4
|05.03.2016
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 35-й тур
|2 : 2
|20.10.2015
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 14-й тур
|1 : 0
|14.03.2015
|Англия - Вторая лига
|36-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|4 : 0
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|6 : 1
|22.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 6
|08.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 2
Повышение
|Бёрнли
|18
|36
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|18
|35
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|18
|33
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|18
|30
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|18
|30
|7
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|8
|Блэкберн Роверс
|17
|28
|9
|Норвич Сити
|18
|25
|10
|Миллуолл
|17
|25
|11
|Бристоль Сити
|18
|25
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|25
|13
|Суонси Сити
|18
|23
|14
|Сток Сити
|18
|21
|15
|Дерби Каунти
|18
|20
|16
|Ковентри Сити
|18
|18
|17
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|18
|Престон Норт Энд
|18
|18
|19
|Лутон Таун
|18
|18
|20
|Кардифф Сити
|18
|17
|21
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|18
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|15
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|16
|13