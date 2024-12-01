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Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Плимут Аргайл
Оксфорд Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
История личных встреч
24.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 44-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 1Плимут Аргайл
29.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 21-й тур Плимут Аргайл2 : 3Оксфорд Юнайтед
01.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 26-й тур Плимут Аргайл3 : 0Оксфорд Юнайтед
01.12.2018 Кубок Англии 2-й раунд Плимут Аргайл1 : 2Оксфорд Юнайтед
13.10.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 13-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0Плимут Аргайл
17.02.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 34-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1Плимут Аргайл
18.11.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 18-й тур Плимут Аргайл0 : 4Оксфорд Юнайтед
05.03.2016 Англия - Вторая лига Вторая лига. 35-й тур Плимут Аргайл2 : 2Оксфорд Юнайтед
20.10.2015 Англия - Вторая лига Вторая лига. 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0Плимут Аргайл
14.03.2015 Англия - Вторая лига 36-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0Плимут Аргайл
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 6 : 1Плимут Аргайл
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Плимут Аргайл2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Плимут Аргайл1 : 0
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Оксфорд Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 6
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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