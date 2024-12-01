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Портсмут - Бристоль Сити 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Портсмут
Бристоль Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Бристоль Сити, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
10.01.2021Кубок Англии1/32 финалаБристоль Сити2 : 1Портсмут
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур2 : 2Портсмут
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турПортсмут3 : 1
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Портсмут
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 1Портсмут
25.10.2024Англия — Чемпионшип12-й турПортсмут1 : 2
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турБристоль Сити4 : 0
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й тур1 : 0Бристоль Сити
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турБристоль Сити0 : 1
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й тур0 : 2Бристоль Сити
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й турБристоль Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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