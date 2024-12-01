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Халл Сити - Блэкберн Роверс 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
Халл Сити
Блэкберн Роверс

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Халл Сити3 : 2Блэкберн Роверс
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Халл Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Халл Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
19.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Халл Сити2 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Халл Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 3 : 1Халл Сити
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Халл Сити0 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 0Халл Сити
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Халл Сити1 : 2
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 0Халл Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1838
2
Повышение
Бёрнли1836
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1835
4
Плей-офф
Сандерленд1833
5
Плей-офф
Мидлсбро1830
6
Плей-офф
Уотфорд1830
7 Вест Бромвич Альбион1828
8 Блэкберн Роверс1728
9 Норвич Сити1825
10 Миллуолл1725
11 Бристоль Сити1825
12 Шеффилд Уэнсдей1825
13 Суонси Сити1823
14 Сток Сити1821
15 Дерби Каунти1820
16 Ковентри Сити1818
17 Оксфорд Юнайтед1818
18 Престон Норт Энд1818
19 Лутон Таун1818
20 Кардифф Сити1817
21 Плимут Аргайл1817
22
Зона вылета
Халл Сити1815
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1815
24
Зона вылета
Портсмут1613

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