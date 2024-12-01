Халл Сити - Блэкберн Роверс 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
07 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 19-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|19.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 0
|20.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 0
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 2
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 0
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 3
|06.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|18
|38
| 2
Повышение
|Бёрнли
|18
|36
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|18
|35
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|18
|33
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|18
|30
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|18
|30
|7
|Вест Бромвич Альбион
|18
|28
|8
|Блэкберн Роверс
|17
|28
|9
|Норвич Сити
|18
|25
|10
|Миллуолл
|17
|25
|11
|Бристоль Сити
|18
|25
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|18
|25
|13
|Суонси Сити
|18
|23
|14
|Сток Сити
|18
|21
|15
|Дерби Каунти
|18
|20
|16
|Ковентри Сити
|18
|18
|17
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|18
|Престон Норт Энд
|18
|18
|19
|Лутон Таун
|18
|18
|20
|Кардифф Сити
|18
|17
|21
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|18
|15
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|15
| 24
Зона вылета
|Портсмут
|16
|13