Лас-Пальмас - Вальядолид 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
07 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Вальядолид, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|23
|зщ
|Алекс Муньос
|18
|пз
|Росада Вити
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|19
|нп
|Сандро Рамирес
|37
|нп
|Фабиу Силва
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|6
|зщ
|Дженк Озкачар
|22
|зщ
|Лукас Роза
|8
|пз
|Кике Перес
|20
|пз
|Станко Юрич
|23
|пз
|Ануар
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|19.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 1
|15.12.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 1
|15.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 1
|13.06.2015
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|10.06.2015
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|26.04.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 1
|23.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|08.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|2 : 4 ДВ
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|16
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Севилья
|15
|19
|12
|Сельта
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9