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Лас-Пальмас - Вальядолид 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
07 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Лас-Пальмас
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Вальядолид, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Вальядолид
Вальядолид
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
23ИспаниязщАлекс Муньос
18ИспанияпзРосада Вити
5ИспанияпзХавьер Муньос
29ПортугалияпзДариу Эсугу
20ИспанияпзКирьян Родригес
10ИспанияпзАльберто Молейро
19ИспаниянпСандро Рамирес
37ПортугалиянпФабиу Силва
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
6ТурциязщДженк Озкачар
22БразилиязщЛукас Роза
8ИспанияпзКике Перес
20ХорватияпзСтанко Юрич
23Мароккопз Ануар
11ИспанияпзРауль Моро
7СенегалнпМамаду Силла
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
19.03.2022Испания - СегундаСегунда. 32-й турВальядолид0 : 1Лас-Пальмас
15.12.2021Кубок Испании2-й раундВальядолид3 : 1Лас-Пальмас
15.08.2021Испания - СегундаСегунда. 1-й турЛас-Пальмас1 : 1Вальядолид
13.06.2015Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчЛас-Пальмас0 : 0Вальядолид
10.06.2015Испания - СегундаПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчВальядолид1 : 1Лас-Пальмас
26.04.2015Испания - СегундаСегунда. 35-й турЛас-Пальмас1 : 1Вальядолид
23.11.2014Испания - СегундаСегунда. 14-й турВальядолид1 : 2Лас-Пальмас
03.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур1 : 2Лас-Пальмас
30.11.2024Испания — Примера15-й тур1 : 2Лас-Пальмас
23.11.2024Испания — Примера14-й турЛас-Пальмас2 : 3
08.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 3Лас-Пальмас
03.11.2024Испания — Примера12-й тур2 : 0Лас-Пальмас
03.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур2 : 4 ДВВальядолид
30.11.2024Испания — Примера15-й турВальядолид0 : 5
22.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 0Вальядолид
10.11.2024Испания — Примера13-й турВальядолид1 : 1
02.11.2024Испания — Примера12-й тур1 : 0Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1637
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1624
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Севилья1519
12 Сельта1518
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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