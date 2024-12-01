Жирона - Реал Мадрид 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
07 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|20
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Боян Миовски
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 2
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|18.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|6 : 3
|29.10.2017
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|0 : 0 4 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|16
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Севилья
|15
|19
|12
|Сельта
|15
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9