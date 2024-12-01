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Жирона - Реал Мадрид 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
07 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Жирона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
6НидерландыпзДонни ван де Бек
14ИспанияпзОриоль Ромеу
20ИспаниянпБрайан Хиль
19Северная МакедониянпБоян Миовски
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
35ИспаниязщРауль Асенсио
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
10.02.2024Испания - Примера24-й турРеал Мадрид4 : 0Жирона
30.09.2023Испания - Примера8-й турЖирона0 : 3Реал Мадрид
25.04.2023Испания - Примера31-й турЖирона4 : 2Реал Мадрид
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Мадрид1 : 1Жирона
17.02.2019Испания - Примера24-й турРеал Мадрид1 : 2Жирона
31.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчЖирона1 : 3Реал Мадрид
24.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид4 : 2Жирона
26.08.2018Испания - Примера2-й турЖирона1 : 4Реал Мадрид
18.03.2018Испания - Примера29-й турРеал Мадрид6 : 3Жирона
29.10.2017Испания - Примера10-й турЖирона2 : 1Реал Мадрид
04.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур0 : 0 4 : 3Жирона
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 2Жирона
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0Жирона
23.11.2024Испания — Примера14-й турЖирона4 : 1
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Жирона
04.12.2024Испания — Примера19-й тур2 : 1Реал Мадрид
01.12.2024Испания — Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 0Реал Мадрид
24.11.2024Испания — Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
09.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Мадрид4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1637
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1624
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Севилья1519
12 Сельта1518
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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