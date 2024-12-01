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Монако - Тулуза 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
07 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монако
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тулуза, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
9 США пз Фоларин Балогун
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
50 Франция вр Гийом Рест
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
7 Марокко зщ Закария Абухляль
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
10 Франция пз Янн Гбоу
13 Норвегия нп Джошуа Кинг
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Монако1 : 2Тулуза
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2Тулуза
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза0 : 2Монако
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза1 : 2Монако
02.02.2019 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Тулуза
15.09.2018 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза1 : 1Монако
24.02.2018 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза3 : 3Монако
04.08.2017 Франция - Лига 1 1-й тур Монако3 : 2Тулуза
29.04.2017 Франция - Лига 1 35-й тур Монако3 : 1Тулуза
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 1Монако
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Монако2 : 3
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Монако3 : 2
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 3Монако
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Монако
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза2 : 0
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 3 : 0Тулуза
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 2Тулуза
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Тулуза1 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1333
2
Лига чемпионов
Марсель1326
3
Лига чемпионов
Лилль1426
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1326
5
Лига Европы
Лион1322
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1320
7 Ланс1320
8 Осер1319
9 Реймс1318
10 Тулуза1318
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1312
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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