Монако - Тулуза 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
07 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тулуза, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|02.02.2019
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|15.09.2018
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|04.08.2017
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|29.04.2017
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|13
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|13
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|13
|20
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|13
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|13
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8