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Байер - Санкт-Паули 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Байер
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Санкт-Паули, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Санкт-Паули
Гамбург
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
10ГерманияпзФлориан Вирц
24ИспанияпзАлеш Гарсия
19НигерияпзНейтан Телла
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
23ГерманияпзФилипп Трой
17АнглиянпОладапо Афолаян
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
29ГвинеянпМорган Гилавоги
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
10.04.2011Германия - Бундеслига29-й турБайер2 : 1Санкт-Паули
13.11.2010Германия - Бундеслига12-й турСанкт-Паули0 : 1Байер
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Байер
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБайер5 : 0
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБайер5 : 2
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Байер
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й турСанкт-Паули3 : 1
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Санкт-Паули
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 2Санкт-Паули
29.10.2024Кубок Германии1/16 финала4 : 2Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1226
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Майнц1219
8 Вольфсбург1218
9 Штутгарт1217
10 Боруссия М1217
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1210
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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