Байер - Санкт-Паули 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
07 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Санкт-Паули, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|19
|пз
|Нейтан Телла
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|29
|нп
|Морган Гилавоги
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Александер Блессин
История личных встреч
|10.04.2011
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|13.11.2010
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Майнц
|12
|19
|8
|Вольфсбург
|12
|18
|9
|Штутгарт
|12
|17
|10
|Боруссия М
|12
|17
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2