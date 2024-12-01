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Бешикташ - Фенербахче 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
07 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Бешикташ
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Фенербахче, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
27.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче2 : 1Бешикташ
09.12.2023 Турция - Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 3Фенербахче
02.04.2023 Турция - Суперлига 27-й тур Фенербахче2 : 4Бешикташ
02.10.2022 Турция - Суперлига 8-й тур Бешикташ0 : 0Фенербахче
08.05.2022 Турция - Суперлига 36-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
19.12.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 2Бешикташ
21.03.2021 Турция - Суперлига 31-й тур Бешикташ1 : 1Фенербахче
29.11.2020 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче3 : 4Бешикташ
19.07.2020 Турция - Суперлига 33-й тур Бешикташ2 : 0Фенербахче
22.12.2019 Турция - Суперлига 16-й тур Фенербахче3 : 1Бешикташ
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Бешикташ
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Бешикташ1 : 3
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ2 : 4
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 0 : 0Бешикташ
06.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Бешикташ2 : 1
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Фенербахче
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 6Фенербахче
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Фенербахче2 : 1
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1335
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1332
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1429
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1423
5 Бешикташ1322
6 Гёзтепе1321
7 Истанбул Башакшехир1319
8 Ризеспор1319
9 Сивасспор1418
10 Коньяспор1418
11 Антальяспор1317
12 Трабзонспор1416
13 Касымпаша1416
14 Газиантеп1315
15 Аланьяспор1314
16
Зона вылета
Кайсериспор1312
17
Зона вылета
Бодрум1411
18
Зона вылета
Хатайспор138
19
Зона вылета
Адана Демирспор132

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