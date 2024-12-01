Бешикташ - Фенербахче 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
07 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Фенербахче, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|27.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 3
|02.04.2023
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 4
|02.10.2022
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 2
|21.03.2021
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|3 : 4
|19.07.2020
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0
|22.12.2019
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 4
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|0 : 0
|06.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 6
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|35
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|13
|32
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|14
|23
|5
|Бешикташ
|13
|22
|6
|Гёзтепе
|13
|21
|7
|Истанбул Башакшехир
|13
|19
|8
|Ризеспор
|13
|19
|9
|Сивасспор
|14
|18
|10
|Коньяспор
|14
|18
|11
|Антальяспор
|13
|17
|12
|Трабзонспор
|14
|16
|13
|Касымпаша
|14
|16
|14
|Газиантеп
|13
|15
|15
|Аланьяспор
|13
|14
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|13
|8
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|13
|2