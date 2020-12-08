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Ахмат - Оренбург 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Ахмат
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0Ахмат
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 1Оренбург
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 4Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
19.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ахмат
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
02.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат1 : 1
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ахмат1 : 2
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Ахмат
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат4 : 0
30.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Оренбург
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 1
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Оренбург
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Оренбург0 : 1
03.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 4 : 0Оренбург
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1738
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Крылья Советов1818
11 Динамо Мх1817
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

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