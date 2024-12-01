Краснодар - Локомотив М 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
08 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|04.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|3 : 3 2 : 4
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 2
|01.12.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|23.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 2
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|18
|39
|2
|Краснодар
|17
|38
|3
|Спартак М
|18
|37
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Динамо М
|17
|32
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|18
|26
|8
|Рубин
|18
|26
|9
|Акрон
|18
|22
|10
|Крылья Советов
|18
|18
|11
|Динамо Мх
|18
|17
|12
|Пари Нижний Новгород
|18
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8