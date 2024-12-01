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Краснодар - Локомотив М 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
08 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М0 : 3Краснодар
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар2 : 0Локомотив М
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М1 : 2Краснодар
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 1Краснодар
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1Локомотив М
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М3 : 2Краснодар
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа A Краснодар1 : 0Локомотив М
14.09.2022 Fonbet Кубок России Группа A Локомотив М2 : 2 3 : 1Краснодар
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар3 : 0Локомотив М
04.05.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Краснодар1 : 0Локомотив М
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) 3 : 3 2 : 4Краснодар
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Краснодар
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Краснодар
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 2Краснодар
01.12.2024 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М1 : 3
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М0 : 1 3 : 4
23.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 5 : 2Локомотив М
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Локомотив М2 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 3Локомотив М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1839
2 Краснодар1738
3 Спартак М1837
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1732
6 ЦСКА1728
7 Ростов1826
8 Рубин1826
9 Акрон1822
10 Крылья Советов1818
11 Динамо Мх1817
12 Пари Нижний Новгород1816
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат1710
16
Зона вылета
Оренбург178

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