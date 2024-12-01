Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|4
|зщ
|Конор Коуди
|23
|зщ
|Янник Вестергор
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|35
|нп
|Кейси Макатир
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|26
|пз
|Ясин Аяри
|20
|пз
|Карлос Балеба
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Руд ван Нистелрой
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брентфорд
|15
|23
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|9
|Фулхэм
|14
|22
|10
|Борнмут
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Кристал Пэлас
|15
|13
|17
|Лестер Сити
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5