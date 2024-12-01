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Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Лестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
4 Англия зщ Конор Коуди
23 Дания зщ Янник Вестергор
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
24 Франция пз Бубакари Сумаре
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
35 Ирландия нп Кейси Макатир
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
26 Швеция пз Ясин Аяри
20 Камерун пз Карлос Балеба
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лестер Сити2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион5 : 2Лестер Сити
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лестер Сити1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Лестер Сити2 : 2 4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Лестер Сити
06.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Лестер Сити
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Лестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лестер Сити3 : 1
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 4 : 1Лестер Сити
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лестер Сити1 : 2
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Лестер Сити
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Лестер Сити
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брентфорд1523
8 Брайтон энд Хоув Альбион1423
9 Фулхэм1422
10 Борнмут1421
11 Тоттенхэм Хотспур1420
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Кристал Пэлас1513
17 Лестер Сити1413
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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