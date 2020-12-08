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Фулхэм - Арсенал 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
20СербияпзСаша Лукич
16НорвегияпзСандер Берге
18БразилияпзАндреас Перейра
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
19БельгиянпЛеандро Троссард
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
31.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турФулхэм2 : 1Арсенал
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турАрсенал2 : 2Фулхэм
12.03.2023Англия - Премьер-лига27-й турФулхэм0 : 3Арсенал
27.08.2022Англия - Премьер-лига4-й турАрсенал2 : 1Фулхэм
18.04.2021Англия - Премьер-лига32-й турАрсенал1 : 1Фулхэм
12.09.2020Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм0 : 3Арсенал
01.01.2019Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал4 : 1Фулхэм
07.10.2018Англия - Премьер-лига8-й турФулхэм1 : 5Арсенал
18.01.2014Англия - Премьер-лига22-й турАрсенал2 : 0Фулхэм
24.08.2013Англия - Премьер-лига2-й турФулхэм1 : 3Арсенал
05.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турФулхэм3 : 1
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Фулхэм
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 4
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 2Фулхэм
04.11.2024Англия — Премьер-лига10-й турФулхэм2 : 1
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур2 : 5Арсенал
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 5Арсенал
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 0
10.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур1 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брентфорд1523
8 Брайтон энд Хоув Альбион1423
9 Фулхэм1422
10 Борнмут1421
11 Тоттенхэм Хотспур1420
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Кристал Пэлас1513
17 Лестер Сити1413
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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