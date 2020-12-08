Фулхэм - Арсенал 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
08 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Арсенал, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|18
|пз
|Андреас Перейра
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Марку Силва
|Микель Артета
История личных встреч
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|01.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 1
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 5
|18.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|24.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брентфорд
|15
|23
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|9
|Фулхэм
|14
|22
|10
|Борнмут
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Кристал Пэлас
|15
|13
|17
|Лестер Сити
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5