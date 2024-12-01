Леганес - Реал Сосьедад 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
08 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Реал Сосьедад, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Иван Неу
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|7
|пз
|Оскар Родригес
|19
|нп
|Диего Гарсия
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|11
|нп
|Хуан Крус
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|05.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|08.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|24.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|12.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 2
|07.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|01.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|28.10.2016
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 2
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|0 : 1 ДВ
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|21.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|17
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|15
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Леганес
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9