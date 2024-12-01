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Леганес - Реал Сосьедад 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
08 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Леганес
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Реал Сосьедад, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13 Сербия вр Марко Дмитрович
12 Франция зщ Валентин Розье
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
22 Сербия зщ Матия Настасич
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Камерун пз Иван Неу
5 Перу пз Ренато Тапиа
7 Испания пз Оскар Родригес
19 Испания нп Диего Гарсия
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
11 Испания нп Хуан Крус
1 Испания вр Алекс Ремиро
27 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
21 Марокко зщ Найеф Агер
3 Испания зщ Айен Муньос
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
24 Хорватия пз Лука Сучич
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
7 Испания нп Андер Барренечеа
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
05.01.2022 Кубок Испании 1/16 финала Леганес2 : 3Реал Сосьедад
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Леганес2 : 1Реал Сосьедад
08.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Реал Сосьедад1 : 1Леганес
16.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад3 : 0Леганес
24.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Леганес2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2018 Испания - Примера 37-й тур Реал Сосьедад3 : 2Леганес
07.01.2018 Испания - Примера 18-й тур Леганес1 : 0Реал Сосьедад
01.04.2017 Испания - Примера 29-й тур Реал Сосьедад1 : 1Леганес
28.10.2016 Испания - Примера 10-й тур Леганес0 : 2Реал Сосьедад
04.12.2024 Кубок Испании 2. 2-й тур 2 : 2 4 : 5Леганес
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 1Леганес
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Леганес0 : 3
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Леганес1 : 0
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 4 : 3Леганес
05.12.2024 Кубок Испании 2. 2-й тур 0 : 1 ДВРеал Сосьедад
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Реал Сосьедад2 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Реал Сосьедад2 : 0
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 1 : 0Реал Сосьедад
21.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1724
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1519
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Леганес1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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