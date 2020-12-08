Осасуна - Алавес 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
08 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Алавес
Витория
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|пз
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|17
|нп
|Кике
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|4 : 2
|05.04.2017
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|05.11.2016
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|2 : 3
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|05.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 5
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2. 2-й тур
|2 : 2 4 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|16
|29
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|17
|24
|7
|Осасуна
|15
|23
|8
|Жирона
|15
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|15
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Леганес
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9