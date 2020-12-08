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Осасуна - Алавес 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
08 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 16-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Осасуна
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Алавес
Витория
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
3ИспаниязщХуан Крус
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
16ИспанияпзМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5МароккозщАбделькадир Абкар
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
3ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
17Испаниянп Кике
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
ИспанияВисенте Морено
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
04.03.2024Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Алавес
01.10.2023Испания - Примера8-й турАлавес0 : 2Осасуна
10.04.2022Испания - Примера31-й турОсасуна1 : 0Алавес
18.09.2021Испания - Примера5-й турАлавес0 : 2Осасуна
27.02.2021Испания - Примера25-й турАлавес0 : 1Осасуна
31.12.2020Испания - Примера16-й турОсасуна1 : 1Алавес
24.06.2020Испания - Примера31-й турАлавес0 : 1Осасуна
03.11.2019Испания - Примера12-й турОсасуна4 : 2Алавес
05.04.2017Испания - Примера30-й турАлавес0 : 1Осасуна
05.11.2016Испания - Примера11-й турОсасуна0 : 1Алавес
05.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур2 : 3Осасуна
02.12.2024Испания — Примера15-й тур1 : 1Осасуна
24.11.2024Испания — Примера14-й турОсасуна2 : 2
09.11.2024Испания — Примера13-й тур4 : 0Осасуна
05.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Осасуна
05.12.2024Кубок Испании2. 2-й тур2 : 2 4 : 2Алавес
30.11.2024Испания — Примера15-й турАлавес1 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 1Алавес
09.11.2024Испания — Примера13-й тур3 : 0Алавес
01.11.2024Испания — Примера12-й турАлавес1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1533
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1629
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1724
7 Осасуна1523
8 Жирона1522
9 Реал Сосьедад1521
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1519
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Леганес1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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