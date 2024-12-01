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Страсбург - Реймс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
08 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Страсбург
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Реймс, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
1СербияврДжордже Петрович
22ФранциязщГела Дуэ
4ГвинеязщСайду Соу
23ФранциязщМамаду Сарр
26ФранцияпзДилан Баква
19ФранцияпзХабиб Диарра
8БразилияпзАндрей Сантос
15ШвецияпзСебастьян Нанаси
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
7ПортугалиянпДиегу Морейра
14ФранциянпСеку Мара
94ФранцияврЙеванн Диуф
21ФранциязщСедрик Кипре
5Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
15ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
10МальтапзТедди Теума
7ЯпониянпДзюня Ито
22Кот-д'ИвуарнпУмар Диаките
17ЯпониянпКэито Накамура
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
13.04.2024Франция - Лига 129-й турСтрасбург3 : 1Реймс
01.12.2023Франция - Лига 114-й турРеймс2 : 1Страсбург
23.04.2023Франция - Лига 132-й турРеймс0 : 2Страсбург
21.08.2022Франция - Лига 13-й турСтрасбург1 : 1Реймс
06.03.2022Франция - Лига 127-й турРеймс1 : 1Страсбург
21.11.2021Франция - Лига 114-й турСтрасбург1 : 1Реймс
31.01.2021Франция - Лига 122-й турСтрасбург0 : 1Реймс
01.11.2020Франция - Лига 19-й турРеймс2 : 1Страсбург
09.02.2020Франция - Лига 124-й турСтрасбург3 : 0Реймс
07.01.2020Франция - Кубок лиги1/4 финалаРеймс0 : 0 4 : 2Страсбург
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур3 : 1Страсбург
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур2 : 1Страсбург
09.11.2024Франция — Лига 111-й турСтрасбург1 : 3
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур2 : 0Страсбург
27.10.2024Франция — Лига 19-й турСтрасбург3 : 1
29.11.2024Франция — Лига 113-й турРеймс0 : 2
23.11.2024Франция — Лига 112-й турРеймс1 : 1
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур0 : 3Реймс
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Реймс
26.10.2024Франция — Лига 19-й турРеймс1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Монако1429
3
Лига чемпионов
Марсель1326
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ницца1423
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1322
7 Ланс1320
8 Осер1420
9 Реймс1318
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1412
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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