Страсбург - Реймс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
08 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Реймс, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|4
|зщ
|Сайду Соу
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|26
|пз
|Дилан Баква
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Секу Мара
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|5
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|10
|пз
|Тедди Теума
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|17
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Лука Элснер
История личных встреч
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|07.01.2020
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ницца
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|13
|22
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8