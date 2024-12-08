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Нант - Ренн 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
08 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Нант
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ренн, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ренн
Ренн
30ШвецияврПатрик Карльгрен
18ФранциязщФабьен Сентонс
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
44ФранциязщНатан Зезе
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
30ФранцияврСтив Манданда
33НидерландызщХанс Хатебур
55НорвегиязщЛео Эстигор
15СенегалзщМикаил Фай
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
18КамерунзщМахамаду Нагида
17УэльспзДжордан Джеймс
6НидерландыпзАзор Матусива
11ФранциянпЛюдовик Блас
10ФранциянпАмин Гуири
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияЖюльен Стефан
АргентинаХорхе Сампаоли
АргентинаХорхе Сампаоли
История личных встреч
20.04.2024Франция - Лига 130-й турНант0 : 3Ренн
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРенн3 : 1Нант
26.02.2023Франция - Лига 125-й турНант0 : 1Ренн
09.10.2022Франция - Лига 110-й турРенн3 : 0Нант
11.05.2022Франция - Лига 136-й турНант2 : 1Ренн
22.08.2021Франция - Лига 13-й турРенн1 : 0Нант
11.04.2021Франция - Лига 132-й турРенн1 : 0Нант
06.01.2021Франция - Лига 118-й турНант0 : 0Ренн
31.01.2020Франция - Лига 122-й турРенн3 : 2Нант
25.09.2019Франция - Лига 17-й турНант1 : 0Ренн
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур1 : 1Нант
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНант0 : 2
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур3 : 2Нант
03.11.2024Франция — Лига 110-й турНант1 : 2
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур3 : 1Нант
30.11.2024Франция — Лига 113-й турРенн5 : 0
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Ренн
10.11.2024Франция — Лига 111-й турРенн0 : 2
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур4 : 0Ренн
25.10.2024Франция — Лига 19-й турРенн1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Монако1429
3
Лига чемпионов
Марсель1326
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Ницца1423
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1322
7 Ланс1320
8 Осер1420
9 Реймс1318
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1412
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

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