Нант - Ренн 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
08 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ренн, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Патрик Карльгрен
|18
|зщ
|Фабьен Сентонс
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|44
|зщ
|Натан Зезе
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|зщ
|Микаил Фай
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|нп
|Людовик Блас
|10
|нп
|Амин Гуири
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|31.01.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Ницца
|14
|23
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|13
|22
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8