Вольфсбург - Майнц 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|20
|зщ
|Ридле Баку
|24
|пз
|Бенце Дардаи
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|9
|нп
|Мохамед Амура
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|22.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|5 : 0
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|23.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|13
|20
|7
|Фрайбург
|12
|20
|8
|Майнц
|12
|19
|9
|Вердер
|13
|19
|10
|Вольфсбург
|12
|18
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|12
|12
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2