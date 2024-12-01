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Вольфсбург - Майнц 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вольфсбург
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Майнц, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Майнц
Майнц
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
20 Германия зщ Ридле Баку
24 Германия пз Бенце Дардаи
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
39 Австрия нп Патрик Виммер
9 Алжир нп Мохамед Амура
11 Португалия нп Тьягу Томаш
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 3Майнц
13.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц1 : 1Вольфсбург
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург3 : 0Майнц
05.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 3Вольфсбург
22.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Вольфсбург5 : 0Майнц
04.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Майнц3 : 0Вольфсбург
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург2 : 3Майнц
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Майнц0 : 2Вольфсбург
23.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Вольфсбург4 : 0Майнц
28.09.2019 Германия - Бундеслига 6-й тур Майнц0 : 1Вольфсбург
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Вольфсбург3 : 0
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 5Вольфсбург
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 0
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 3Вольфсбург
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Вольфсбург1 : 1
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Майнц2 : 0
24.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 3Майнц
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Майнц3 : 1
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 0Майнц
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Боруссия Д1321
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1320
7 Фрайбург1220
8 Майнц1219
9 Вердер1319
10 Вольфсбург1218
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1212
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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