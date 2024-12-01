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Гронинген - ПЕК Зволле 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
08 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Гронинген
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПЕК Зволле, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПЕК Зволле
Зволле
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
5 Германия зщ Марко Ренте
43 Бельгия зщ Марвин Персман
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
10 Италия пз Лучано Валенте
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Норвегия пз Йохан Хове
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
25 Нидерланды нп Тейс Остинг
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Кюрасао зщ Шерел Флоранус
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
34 Нидерланды пз Nick Fichtinger
7 Дания пз Юнес Намли
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1Гронинген
03.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гронинген1 : 1ПЕК Зволле
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген1 : 0ПЕК Зволле
01.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 0Гронинген
21.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Гронинген2 : 0ПЕК Зволле
29.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле3 : 2Гронинген
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген0 : 1ПЕК Зволле
11.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гронинген2 : 0ПЕК Зволле
30.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур ПЕК Зволле3 : 2Гронинген
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Гронинген2 : 0
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 5 : 0Гронинген
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Гронинген1 : 0
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 6 : 0Гронинген
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 5Гронинген
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур ПЕК Зволле1 : 0
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле3 : 1
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 4 : 3 ДВПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд1532
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт1432
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1516
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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