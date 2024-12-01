Гронинген - ПЕК Зволле 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
08 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - ПЕК Зволле, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|43
|зщ
|Марвин Персман
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|10
|пз
|Лучано Валенте
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|25
|нп
|Тейс Остинг
|26
|нп
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|34
|пз
|Nick Fichtinger
|7
|пз
|Юнес Намли
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Йонни Янсен
История личных встреч
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|03.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 0
|21.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 0
|29.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 2
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 1
|11.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|30.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|5 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|4 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|15
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|14
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|15
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6