Виллем II - Херенвен 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
08 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Херенвен, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виллем II
Тилбург
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|22.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|13.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 2
|03.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 5
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|25.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|0 : 1
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|29.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|15
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|14
|33
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|15
|32
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|14
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|23
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|НЕК Неймеген
|15
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|ПЕК Зволле
|14
|15
|13
|Гронинген
|14
|15
|14
|Херенвен
|14
|15
|15
|Хераклес
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6