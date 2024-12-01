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Виллем II - Херенвен 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
08 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Виллем II
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виллем II - Херенвен, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виллем II
Тилбург
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
05.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Виллем II0 : 0Херенвен
21.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен2 : 1Виллем II
13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Виллем II3 : 1Херенвен
12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Херенвен2 : 0Виллем II
22.01.2020 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен2 : 2 4 : 3Виллем II
13.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен1 : 2Виллем II
03.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен4 : 2Виллем II
08.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II1 : 5Херенвен
03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен2 : 0Виллем II
25.10.2017 Кубок Нидерландов 2-й раунд Виллем II2 : 1Херенвен
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Виллем II
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Виллем II2 : 2
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 2Виллем II
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Виллем II0 : 1
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3 ДВВиллем II
29.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Херенвен1 : 1
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 3 : 0Херенвен
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Херенвен1 : 0
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 0Херенвен
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 2 : 3Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1542
2
Лига чемпионов
Аякс1433
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд1532
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт1432
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1423
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Фортуна1418
10 НЕК Неймеген1516
11 Виллем II1416
12 ПЕК Зволле1415
13 Гронинген1415
14 Херенвен1415
15 Хераклес1413
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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