Гамбург - Дармштадт 98 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
08 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Дармштадт 98, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|25.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|19.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 5
|22.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|09.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|12.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|21.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|28.07.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|16.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 3
|05.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|15
|27
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|15
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|15
|26
|4
|Эльверсберг
|15
|25
|5
|Гамбург
|14
|23
|6
|Карлсруэ
|15
|23
|7
|Кёльн
|14
|22
|8
|Фортуна
|14
|22
|9
|Магдебург
|14
|21
|10
|Герта
|15
|21
|11
|Дармштадт 98
|14
|20
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|15
|17
|14
|Шальке-04
|15
|16
|15
|Айнтрахт Б
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|14
|8