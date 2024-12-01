02:23 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 декабря
Свернуть список

Гамбург - Дармштадт 98 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
08 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур
Гамбург
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Дармштадт 98, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
25.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Дармштадт 981 : 1Гамбург
19.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гамбург1 : 2Дармштадт 98
06.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Дармштадт 980 : 5Гамбург
22.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 2Дармштадт 98
09.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Дармштадт 98
12.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Дармштадт 981 : 2Гамбург
21.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Дармштадт 982 : 2Гамбург
28.07.2019 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург1 : 1Дармштадт 98
16.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гамбург2 : 3Дармштадт 98
05.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 981 : 2Гамбург
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Гамбург
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 2
08.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 3 : 1Гамбург
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Гамбург1 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Гамбург
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 0Дармштадт 98
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Дармштадт 980 : 0
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 1 : 2Дармштадт 98
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 983 : 1
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 5Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Гамбург1423
6 Карлсруэ1523
7 Кёльн1422
8 Фортуна1422
9 Магдебург1421
10 Герта1521
11 Дармштадт 981420
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1413
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1412
18
Зона вылета
Ян148

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close