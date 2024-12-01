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Торпедо Кт - Телави 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2024 года в 12:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 36-й тур
Торпедо Кт
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Телави, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Телави
Телави
История личных встреч
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Телави1 : 2Торпедо Кт
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Торпедо Кт1 : 0Телави
15.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Телави0 : 0Торпедо Кт
10.11.2023 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави1 : 2Торпедо Кт
01.09.2023 Грузия - Высшая лига 24-й тур Торпедо Кт2 : 1Телави
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави1 : 0Торпедо Кт
01.04.2023 Грузия - Высшая лига 6-й тур Торпедо Кт2 : 1Телави
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт1 : 0Телави
27.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави1 : 1Торпедо Кт
17.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Торпедо Кт1 : 1Телави
01.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур 2 : 1Торпедо Кт
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Торпедо Кт2 : 0
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 3 : 1Торпедо Кт
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Торпедо Кт1 : 0
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 1Торпедо Кт
02.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур Телави5 : 2
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Телави0 : 0
22.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 2 : 0Телави
09.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Телави3 : 0
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 0Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3574
2
Квалификация Лиги конференций
Дила3568
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3567
4 Динамо Бт3552
5 Самгурали3543
6 Динамо Тб3539
7 Колхети-19133538
8
Стыковая зона
Гагра3535
9
Стыковая зона
Телави3534
10
Зона вылета
Самтредиа3527

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