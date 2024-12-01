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Плимут Аргайл - Суонси Сити 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Плимут Аргайл
Суонси Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Суонси Сити, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
03.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Суонси Сити0 : 1Плимут Аргайл
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Плимут Аргайл1 : 3Суонси Сити
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Суонси Сити4 : 1Плимут Аргайл
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 6 : 1Плимут Аргайл
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Плимут Аргайл2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Плимут Аргайл1 : 0
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Суонси Сити
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Суонси Сити2 : 2
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 1 : 2Суонси Сити
24.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Суонси Сити3 : 4
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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