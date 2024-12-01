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Бёрнли - Дерби Каунти 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Бёрнли
Дерби Каунти

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Дерби Каунти, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
25.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБёрнли4 : 1Дерби Каунти
21.09.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турДерби Каунти0 : 0Бёрнли
06.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турБёрнли1 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур0 : 2Бёрнли
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турБёрнли2 : 0
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур0 : 1Бёрнли
10.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турБёрнли1 : 0
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур2 : 0Дерби Каунти
01.12.2024Англия — Чемпионшип18-й турДерби Каунти1 : 2
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турДерби Каунти1 : 2
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур1 : 1Дерби Каунти
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турДерби Каунти1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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