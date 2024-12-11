Лилль - Штурм 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
11 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Штурм, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Штурм
Грац, Австрия
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|19
|нп
|Матиас Фернандес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|53
|вр
|Даниил Худяков
|2
|зщ
|Макс Джонстон
|5
|зщ
|Грегори Вютрих
|47
|зщ
|Эмануэль Айву
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|21
|пз
|Точи Чуквуани
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|8
|пз
|Малик Ялькуе
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|18
|нп
|Мика Биерет
|20
|нп
|Сиди Ятта
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Йюрген Зоймель (и.о.)
История личных встреч
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 3
|30.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|14-й тур
|7 : 0
|09.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0