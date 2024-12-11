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Лилль - Штурм 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
11 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Лилль
Штурм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Штурм, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Штурм
Грац, Австрия
30ФранцияврЛюка Шевалье
2АлжирзщАйсса Манди
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
21ФранцияпзБенжамен Андре
17БельгияпзНгалайель Мукау
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
19БельгиянпМатиас Фернандес
9КанаданпДжонатан Дэвид
53РоссияврДаниил Худяков
2ШотландиязщМакс Джонстон
5ШвейцариязщГрегори Вютрих
47АвстриязщЭмануэль Айву
24БельгиязщДимитри Лавале
21ДанияпзТочи Чуквуани
10ГрузияпзОтар Китеишвили
8Кот-д'ИвуарпзМалик Ялькуе
15ДаниянпВильям Бёвинг
18ДаниянпМика Биерет
20НорвегиянпСиди Ятта
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
АвстрияЙюрген Зоймель (и.о.)
История личных встреч
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчЛилль1 : 1Штурм
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчШтурм0 : 3Лилль
06.12.2024Франция — Лига 114-й турЛилль3 : 1
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур2 : 2Лилль
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 2Лилль
24.11.2024Франция — Лига 112-й турЛилль1 : 0
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур2 : 2Лилль
07.12.2024Австрия — Бундеслига16-й тур0 : 3Штурм
30.11.2024Австрия — Бундеслига15-й тур1 : 1Штурм
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турШтурм1 : 0
23.11.2024Австрия — Бундеслига14-й турШтурм7 : 0
09.11.2024Австрия — Бундеслига13-й тур1 : 2Штурм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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