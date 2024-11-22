Атлетико М - Слован Бр 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
11 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Слован Бр, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Слован Бр
Братислава, Словакия
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|71
|вр
|Доминик Такач
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|2
|зщ
|Симен Вут
|17
|зщ
|Юрий Медведев
|28
|пз
|Сесар Блэкман
|33
|пз
|Юрай Куцка
|88
|пз
|Кириакос Саввидис
|11
|нп
|Тигран Барсегян
|13
|нп
|Давид Стрелец
|93
|нп
|Иджесси Метсоко
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Словакия — Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Словакия — Суперлига
|12-й тур
|6 : 0
|01.12.2024
|Словакия — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|22.11.2024
|Словакия — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Слован». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0