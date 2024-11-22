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Атлетико М - Слован Бр 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
11 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Литва);
Атлетико М
Слован Бр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Слован Бр, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Слован Бр
Братислава, Словакия
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
5АргентинапзРодриго Де Пауль
4АнглияпзКонор Галлахер
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
71СловакияврДоминик Такач
12СловениязщКенан Байрич
4ГрузиязщГурам Кашия
2БельгиязщСимен Вут
17ЧехиязщЮрий Медведев
28ПанамапзСесар Блэкман
33СловакияпзЮрай Куцка
88ГрецияпзКириакос Саввидис
11АрмениянпТигран Барсегян
13СловакиянпДавид Стрелец
93ТогонпИджесси Метсоко
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетико М4 : 3
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Атлетико М
30.11.2024Испания — Примера15-й тур0 : 5Атлетико М
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 6Атлетико М
23.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 1
07.12.2024Словакия — Суперлига17-й тур2 : 1Слован Бр
04.12.2024Словакия — Суперлига12-й турСлован Бр6 : 0
01.12.2024Словакия — Суперлига16-й турСлован Бр3 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турСлован Бр2 : 3
22.11.2024Словакия — Суперлига15-й тур1 : 1Слован Бр
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Слован». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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