Штутгарт - Янг Бойз 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Янг Бойз, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|45
|зщ
|Анри Чейз
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|пз
|Антони Руо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|нп
|Энцо Мийо
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|27
|зщ
|Левен Блюм
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|39
|пз
|Дариан Малес
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|21
|пз
|Алан Виржиньюс
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|7
|нп
|Филип Угринич
|35
|нп
|Сильвер Ганвула
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Жоэль Маньин (и.о.)
История личных встреч
|01.12.2010
|Лига Европы
|Группа H. 5-й тур
|4 : 2
|16.09.2010
|Лига Европы
|Группа H. 1-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 3
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 1
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Швейцария — Суперлига
|17-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Швейцария — Суперлига
|16-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 6
|23.11.2024
|Швейцария — Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Швейцария — Суперлига
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Барселона
|5
|12
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|12
| 8
1/8 финала
|Бавария
|6
|12
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Арсенал
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Монако
|5
|10
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Лилль
|5
|10
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 17
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 19
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 20
Плей-офф
|Манчестер Сити
|5
|8
| 21
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Ювентус
|5
|8
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
| 24
Плей-офф
|ПСЖ
|6
|7
|25
|Фейеноорд
|5
|7
|26
|Штутгарт
|5
|4
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Штурм
|5
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|5
|1
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|5
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0