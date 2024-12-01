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Штутгарт - Янг Бойз 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Штутгарт
Янг Бойз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Янг Бойз, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Янг Бойз
Берн, Швейцария
33ГерманияврАлександр Нюбель
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
45ЯпониязщАнри Чейз
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
4ГерманиязщЙоша Вагноман
29ФранцияпзАнтони Руо
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранциянпЭнцо Мийо
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ШвейцарияврДавид фон Бальмос
27ШвейцариязщЛевен Блюм
23ШвейцариязщЛорис Бенито
3ФранциязщЖауэн Аджам
30ШвейцарияпзСандро Лаупер
39ШвейцарияпзДариан Малес
20СенегалпзШейх Ньясс
21ФранцияпзАлан Виржиньюс
77ШвейцарияпзЖоэль Монтейру
7ШвейцариянпФилип Угринич
35КонгонпСильвер Ганвула
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ШвейцарияЖоэль Маньин (и.о.)
История личных встреч
01.12.2010Лига ЕвропыГруппа H. 5-й турЯнг Бойз4 : 2Штутгарт
16.09.2010Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турШтутгарт3 : 0Янг Бойз
06.12.2024Германия — Бундеслига13-й турШтутгарт3 : 2
03.12.2024Кубок Германии1/8 финала0 : 3Штутгарт
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур2 : 2Штутгарт
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур5 : 1Штутгарт
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 0
07.12.2024Швейцария — Суперлига17-й тур3 : 1Янг Бойз
01.12.2024Швейцария — Суперлига16-й турЯнг Бойз3 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЯнг Бойз1 : 6
23.11.2024Швейцария — Суперлига15-й тур1 : 1Янг Бойз
10.11.2024Швейцария — Суперлига14-й турЯнг Бойз2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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