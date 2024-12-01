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Боруссия Д - Барселона 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
11 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Боруссия Д
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Барселона, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Барселона
Барселона, Испания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
21НидерландыпзДониэлл Мален
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
27.11.2019Лига чемпионовГруппа F. 5-й турБарселона3 : 1Боруссия Д
17.09.2019Лига чемпионовГруппа F. 1-й турБоруссия Д0 : 0Барселона
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Боруссия Д
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турБоруссия Д1 : 1
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 3Боруссия Д
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д4 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Боруссия Д
07.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 2Барселона
03.12.2024Испания — Примера19-й тур1 : 5Барселона
30.11.2024Испания — Примера15-й турБарселона1 : 2
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБарселона3 : 0
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Байер613
3
1/8 финала
Астон Вилла613
4
1/8 финала
Интер М613
5
1/8 финала
Брест613
6
1/8 финала
Барселона512
7
1/8 финала
Боруссия Д512
8
1/8 финала
Бавария612
9
Плей-офф
Аталанта611
10
Плей-офф
Арсенал510
11
Плей-офф
Монако510
12
Плей-офф
Спортинг610
13
Плей-офф
Лилль510
14
Плей-офф
Брюгге610
15
Плей-офф
Бенфика59
16
Плей-офф
Атлетико М59
17
Плей-офф
Милан59
18
Плей-офф
Реал Мадрид69
19
Плей-офф
Селтик69
20
Плей-офф
Манчестер Сити58
21
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
22
Плей-офф
Ювентус58
23
Плей-офф
Динамо З68
24
Плей-офф
ПСЖ67
25 Фейеноорд57
26 Штутгарт54
27 Шахтёр64
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона63
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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