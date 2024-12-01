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Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
11 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 11 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл3 : 2Шеффилд Юнайтед
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Миллуолл0 : 2Шеффилд Юнайтед
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Миллуолл
26.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Миллуолл1 : 0Шеффилд Юнайтед
19.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2Миллуолл
25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Миллуолл0 : 2Шеффилд Юнайтед
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Миллуолл
29.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Миллуолл2 : 3Шеффилд Юнайтед
14.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Миллуолл
02.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Миллуолл3 : 1Шеффилд Юнайтед
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Миллуолл0 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Миллуолл
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Миллуолл1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Миллуолл
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Миллуолл1 : 0
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2041
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Мидлсбро2031
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1825
14 Лутон Таун2022
15 Ковентри Сити1921
16 Дерби Каунти2021
17 Сток Сити2021
18 Престон Норт Энд1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1817
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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