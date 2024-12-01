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Славия П - Андерлехт 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
12 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
Славия П
Андерлехт

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Андерлехт, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
ЧехияЙиндржих Трпишовски
БельгияДавид Юбер
БельгияДавид Юбер
История личных встреч
25.08.2016Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчАндерлехт3 : 0Славия П
18.08.2016Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчСлавия П0 : 3Андерлехт
08.12.2024Чехия — Высшая лига18-й тур1 : 2Славия П
05.12.2024Чехия — Высшая лига8-й тур0 : 1Славия П
01.12.2024Чехия — Высшая лига17-й турСлавия П1 : 0
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турСлавия П1 : 2
24.11.2024Чехия — Высшая лига16-й тур0 : 4Славия П
08.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 17-й турАндерлехт2 : 1
05.12.2024Кубок Бельгии1/8 финалаАндерлехт4 : 1
01.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 16-й тур0 : 0Андерлехт
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАндерлехт2 : 2
24.11.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 15-й турАндерлехт6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Атлетик Б616
2
1/8 финала
Лацио513
3
1/8 финала
Айнтрахт Ф513
4
1/8 финала
Галатасарай511
5
1/8 финала
Андерлехт511
6
1/8 финала
Аякс510
7
1/8 финала
Лион510
8
1/8 финала
Рейнджерс510
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур510
10
Плей-офф
Стяуа510
11
Плей-офф
Ференцварош59
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед59
13
Плей-офф
Виктория Пльзень59
14
Плей-офф
Олимпиакос58
15
Плей-офф
Фенербахче68
16
Плей-офф
Реал Сосьедад57
17
Плей-офф
Будё-Глимт57
18
Плей-офф
Брага57
19
Плей-офф
АЗ Алкмар57
20
Плей-офф
Мидтьюлланн57
21
Плей-офф
Рома56
22
Плей-офф
Бешикташ56
23
Плей-офф
Порту55
24
Плей-офф
Юнион55
25 Хоффенхайм55
26 Славия П54
27 ПАОК54
28 Эльфсборг54
29 Твенте53
30 Мальмё53
31 Маккаби Т-А53
32 Карабах53
33 Лудогорец52
34 РФШ52
35 Ницца52
36 Динамо К50

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