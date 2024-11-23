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Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
12 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
Виктория Пльзень
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
08.12.2024 Чехия — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
05.12.2024 Чехия — Высшая лига 8-й тур Виктория Пльзень1 : 1
01.12.2024 Чехия — Высшая лига 17-й тур Виктория Пльзень3 : 2
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
23.11.2024 Чехия — Высшая лига 16-й тур 0 : 1Виктория Пльзень
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги Европы: «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Атлетик Б616
2
1/8 финала
Лацио513
3
1/8 финала
Айнтрахт Ф513
4
1/8 финала
Галатасарай511
5
1/8 финала
Андерлехт511
6
1/8 финала
Аякс510
7
1/8 финала
Лион510
8
1/8 финала
Рейнджерс510
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур510
10
Плей-офф
Стяуа510
11
Плей-офф
Ференцварош59
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед59
13
Плей-офф
Виктория Пльзень59
14
Плей-офф
Олимпиакос58
15
Плей-офф
Фенербахче68
16
Плей-офф
Реал Сосьедад57
17
Плей-офф
Будё-Глимт57
18
Плей-офф
Брага57
19
Плей-офф
АЗ Алкмар57
20
Плей-офф
Мидтьюлланн57
21
Плей-офф
Рома56
22
Плей-офф
Бешикташ56
23
Плей-офф
Порту55
24
Плей-офф
Юнион55
25 Хоффенхайм55
26 Славия П54
27 ПАОК54
28 Эльфсборг54
29 Твенте53
30 Мальмё53
31 Маккаби Т-А53
32 Карабах53
33 Лудогорец52
34 РФШ52
35 Ницца52
36 Динамо К50

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