Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
12 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Манчестер Юнайтед, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Рубен Аморим
История личных встреч
|08.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|05.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Чехия — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Чехия — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги Европы: «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Атлетик Б
|6
|16
| 2
1/8 финала
|Лацио
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|5
|13
| 4
1/8 финала
|Галатасарай
|5
|11
| 5
1/8 финала
|Андерлехт
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Аякс
|5
|10
| 7
1/8 финала
|Лион
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Рейнджерс
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Стяуа
|5
|10
| 11
Плей-офф
|Ференцварош
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Олимпиакос
|5
|8
| 15
Плей-офф
|Фенербахче
|6
|8
| 16
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|5
|7
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|5
|7
| 18
Плей-офф
|Брага
|5
|7
| 19
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|5
|7
| 20
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|5
|7
| 21
Плей-офф
|Рома
|5
|6
| 22
Плей-офф
|Бешикташ
|5
|6
| 23
Плей-офф
|Порту
|5
|5
| 24
Плей-офф
|Юнион
|5
|5
|25
|Хоффенхайм
|5
|5
|26
|Славия П
|5
|4
|27
|ПАОК
|5
|4
|28
|Эльфсборг
|5
|4
|29
|Твенте
|5
|3
|30
|Мальмё
|5
|3
|31
|Маккаби Т-А
|5
|3
|32
|Карабах
|5
|3
|33
|Лудогорец
|5
|2
|34
|РФШ
|5
|2
|35
|Ницца
|5
|2
|36
|Динамо К
|5
|0