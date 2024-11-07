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Копенгаген - Хартс 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
12 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Копенгаген
Хартс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Хартс, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Хартс
Эдинбург, Шотландия
21ДанияврТео Сандер
13МексиказщРодриго Хуэскас
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
2НидерландызщКевин Дикс
7ШвецияпзВиктор Классон
12ДанияпзЛукас Лерагер
27ДанияпзТомас Дилейни
10НорвегиянпМохамед Эльюнусси
16Бразилиянп Роберт
14ДаниянпАндреас Корнелиус
1ШотландияврКрэйг Гордон
5АнглиязщДаниэль Ойегоке
4ШотландиязщКрэйг Хокетт
15АвстралиязщКай Роулз
29ШотландиязщДжеймс Пенрис
14АвстралияпзКэмерон Девлин
18АнглияпзМалачи Боутенг
7АнглияпзДжордж Грант
16ШотландияпзБлэр Спиттал
9ШотландиянпЛоуренс Шанклэнд
21ШотландиянпДжеймс Уилсон
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
АнглияНил Критчли
История личных встреч
02.12.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 17-й турКопенгаген3 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 2Копенгаген
24.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турКопенгаген2 : 1
10.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 1Копенгаген
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турКопенгаген2 : 2
07.12.2024Шотландия — Премьер-лига16-й турХартс2 : 0
01.12.2024Шотландия — Премьер-лига14-й турХартс1 : 1
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 0Хартс
23.11.2024Шотландия — Премьер-лига13-й турХартс1 : 4
10.11.2024Шотландия — Премьер-лига12-й тур1 : 0Хартс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси412
2
1/8 финала
Легия412
3
1/8 финала
Ягеллония410
4
1/8 финала
Рапид В410
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш410
6
1/8 финала
Фиорентина49
7
1/8 финала
Олимпия Л49
8
1/8 финала
Лугано49
9
Плей-офф
Хайденхайм49
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс48
11
Плей-офф
Серкль Брюгге47
12
Плей-офф
Юргорден47
13
Плей-офф
АПОЭЛ47
14
Плей-офф
Викингур Р47
15
Плей-офф
Борац Б-Л47
16
Плей-офф
Пафос46
17
Плей-офф
Хартс46
18
Плей-офф
Гент46
19
Плей-офф
Копенгаген45
20
Плей-офф
Целе44
21
Плей-офф
ТСЦ44
22
Плей-офф
Бетис44
23
Плей-офф
Астана44
24
Плей-офф
Панатинаикос44
25 Санкт-Галлен44
26 Ноа44
27 Мольде43
28 Омония43
29 ТНС43
30 Млада-Болеслав43
31 ХИК43
32 ЛАСК42
33 Истанбул Башакшехир42
34 Петрокуб41
35 Динамо Мн40
36 Ларн40

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