Олимпия Л - Серкль Брюгге 12 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16432
12 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Олимпия Л - Серкль Брюгге, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпия Л
Любляна, Словения
Серкль Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 0
|08.12.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 17-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|0 : 1
|01.12.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 16-й тур
|3 : 2
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Челси
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Легия
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Ягеллония
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Рапид В
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Витория Гимарайнш
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Фиорентина
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Олимпия Л
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Лугано
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Хайденхайм
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Шэмрок Роверс
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Серкль Брюгге
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Юргорден
|4
|7
| 13
Плей-офф
|АПОЭЛ
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Викингур Р
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Борац Б-Л
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Пафос
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Хартс
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Гент
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Целе
|4
|4
| 21
Плей-офф
|ТСЦ
|4
|4
| 22
Плей-офф
|Бетис
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Астана
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Панатинаикос
|4
|4
|25
|Санкт-Галлен
|4
|4
|26
|Ноа
|4
|4
|27
|Мольде
|4
|3
|28
|Омония
|4
|3
|29
|ТНС
|4
|3
|30
|Млада-Болеслав
|4
|3
|31
|ХИК
|4
|3
|32
|ЛАСК
|4
|2
|33
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|34
|Петрокуб
|4
|1
|35
|Динамо Мн
|4
|0
|36
|Ларн
|4
|0