Вальядолид - Валенсия 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
13 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Валенсия, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Карл Хейн
|5
|зщ
|Хави Санчес
|6
|зщ
|Дженк Озкачар
|2
|зщ
|Луис Перес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|10
|пз
|Иван Санчес
|12
|пз
|Марио Мартин
|20
|пз
|Станко Юрич
|8
|пз
|Кике Перес
|7
|нп
|Мамаду Силла
|9
|нп
|Маркос Андре
|13
|вр
|Столе Димитриевски
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|16
|пз
|Диего Лопес
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|23
|пз
|Фран Перес
|7
|нп
|Серхи Канос
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Рубен Бараха
История личных встреч
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|10.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|07.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|06.04.2014
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|10.11.2013
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 2
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 4 ДВ
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|15
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|16
|24
|7
|Мальорка
|17
|24
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|16
|22
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|16
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9