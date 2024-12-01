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Вальядолид - Валенсия 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
13 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Вальядолид
Валенсия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Валенсия, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Валенсия
Валенсия
13 Эстония вр Карл Хейн
5 Испания зщ Хави Санчес
6 Турция зщ Дженк Озкачар
2 Испания зщ Луис Перес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
10 Испания пз Иван Санчес
12 Испания пз Марио Мартин
20 Хорватия пз Станко Юрич
8 Испания пз Кике Перес
7 Сенегал нп Мамаду Силла
9 Бразилия нп Маркос Андре
13 Северная Македония вр Столе Димитриевски
15 Испания зщ Сесар Таррега
24 Испания зщ Ярек Гонсёровски
21 Испания зщ Хесус Васкес
3 Испания зщ Кристьян Москера
16 Испания пз Диего Лопес
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
23 Испания пз Фран Перес
7 Испания нп Серхи Канос
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Уругвай Пауло Пессолано
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Валенсия2 : 1Вальядолид
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Вальядолид1 : 0Валенсия
09.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Валенсия3 : 0Вальядолид
10.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Вальядолид0 : 1Валенсия
07.07.2020 Испания - Примера 35-й тур Валенсия2 : 1Вальядолид
21.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Вальядолид1 : 1Валенсия
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Вальядолид0 : 2Валенсия
12.01.2019 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 1Вальядолид
06.04.2014 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид0 : 0Валенсия
10.11.2013 Испания - Примера 13-й тур Валенсия2 : 2Вальядолид
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 1Вальядолид
03.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 4 ДВВальядолид
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Вальядолид0 : 5
22.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 0Вальядолид
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Вальядолид1 : 1
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Валенсия0 : 1
04.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 3Валенсия
29.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 2 : 1Валенсия
26.11.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1Валенсия
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Валенсия4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Вильярреал1526
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1624
7 Мальорка1724
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1622
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1619
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1513
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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