Тулуза - Сент-Этьен 13 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
13 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Сент-Этьен, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|30
|вр
|Алехандро Домингес
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|19
|зщ
|Лео Петро
|17
|зщ
|Пьер Корню
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|25.09.2018
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 3
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 0
|29.10.2017
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.01.2017
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 3
|28.08.2016
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|30.04.2016
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|09.08.2015
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|14
|23
|7
|Ланс
|14
|23
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|14
|19
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8