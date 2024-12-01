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Тулуза - Сент-Этьен 13 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
13 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Тулуза
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Сент-Этьен, которое состоится 13 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Сент-Этьен
Сент-Этьен
30 Испания вр Алехандро Домингес
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
4 Англия зщ Чарли Крессвелл
3 США зщ Марк Маккензи
17 Чили зщ Габриэль Суасо
7 Марокко зщ Закария Абухляль
15 Норвегия пз Арон Дённум
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
10 Франция пз Янн Гбоу
13 Норвегия нп Джошуа Кинг
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
8 Франция зщ Деннис Аппиа
19 Франция зщ Лео Петро
17 Франция зщ Пьер Корню
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
14 Франция пз Луи Мутон
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
32 Бельгия нп Лукас Стассин
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
15.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Сент-Этьен2 : 2Тулуза
28.04.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Сент-Этьен2 : 0Тулуза
25.09.2018 Франция - Лига 1 7-й тур Тулуза2 : 3Сент-Этьен
14.01.2018 Франция - Лига 1 20-й тур Сент-Этьен2 : 0Тулуза
29.10.2017 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 0Сент-Этьен
29.01.2017 Франция - Лига 1 22-й тур Тулуза0 : 3Сент-Этьен
28.08.2016 Франция - Лига 1 3-й тур Сент-Этьен0 : 0Тулуза
30.04.2016 Франция - Лига 1 36-й тур Сент-Этьен0 : 0Тулуза
09.08.2015 Франция - Лига 1 1-й тур Тулуза2 : 1Сент-Этьен
28.02.2015 Франция - Лига 1 27-й тур Тулуза1 : 1Сент-Этьен
07.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур 2 : 0Тулуза
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза2 : 0
22.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 3 : 0Тулуза
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 2Тулуза
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Тулуза1 : 0
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 2
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 5 : 0Сент-Этьен
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 0
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 0Сент-Этьен
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Сент-Этьен2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1429
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1423
7 Ланс1423
8 Осер1420
9 Реймс1419
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1413
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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