Арсенал - Эвертон 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
|22
|вр
|Давид Райя
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|5
|пз
|Томас Парти
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Микель Артета
|Шон Дайч
История личных встреч
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|06.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|23.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|23.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Брентфорд
|15
|23
|10
|Фулхэм
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|15
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5