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Арсенал - Эвертон 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Арсенал
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Эвертон, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
22ИспанияврДавид Райя
2ФранциязщВильям Салиба
15ПольшазщЯкуб Кивёр
12НидерландызщЮрриен Тимбер
5ГанапзТомас Парти
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
19БельгиянпЛеандро Троссард
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
27СенегалпзИдрисса Гейе
8БельгияпзОрель Мангала
16МалипзАбдулайе Дукуре
10СенегалнпИлиман Ндиайе
7АнглиянпДуайт Макнил
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
АнглияШон Дайч
История личных встреч
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал2 : 1Эвертон
17.09.2023Англия - Премьер-лига5-й турЭвертон0 : 1Арсенал
01.03.2023Англия - Премьер-лига7-й турАрсенал4 : 0Эвертон
04.02.2023Англия - Премьер-лига22-й турЭвертон1 : 0Арсенал
17.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиАрсенал2 : 0Эвертон
22.05.2022Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал5 : 1Эвертон
06.12.2021Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон2 : 1Арсенал
23.04.2021Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 1Эвертон
19.12.2020Англия - Премьер-лига14-й турЭвертон2 : 1Арсенал
23.02.2020Англия - Премьер-лига27-й турАрсенал3 : 2Эвертон
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАрсенал3 : 0
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур1 : 1Арсенал
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й тур2 : 5Арсенал
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 5Арсенал
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турЭвертон4 : 0
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур4 : 0Эвертон
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турЭвертон0 : 0
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 0Эвертон
02.11.2024Англия — Премьер-лига10-й тур1 : 0Эвертон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1529
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Брентфорд1523
10 Фулхэм1523
11 Тоттенхэм Хотспур1520
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1514
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун159
19
Зона вылета
Вулверхэмптон159
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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