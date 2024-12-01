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Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Шеффилд Юнайтед
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
23.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед2 : 1Плимут Аргайл
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Плимут Аргайл1 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 6 : 1Плимут Аргайл
22.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Плимут Аргайл2 : 2
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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