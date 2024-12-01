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Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Оксфорд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
25.08.2015 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Уэнсдей1 : 0Оксфорд Юнайтед
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Оксфорд Юнайтед
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 6
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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