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Мальорка - Жирона 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
14 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Мальорка
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Жирона, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жирона
Жирона
1СловакияврДоминик Грейф
2ИспаниязщМатеу Морей
24СловакиязщМартин Вальент
4БельгиязщСибе ван дер Хейден
22КолумбиязщХоан Мохика
8ИспанияпзМану Морланес
5ИспанияпзОмар Маскарель
27ИспанияпзРоберт Наварро
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
17КанаданпКайл Ларин
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
10КолумбияпзЯсер Асприлья
6НидерландыпзДонни ван де Бек
20ИспаниянпБрайан Хиль
9ИспаниянпАбель Руис
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
03.03.2024Испания - Примера27-й турМальорка1 : 0Жирона
24.01.2024Кубок Испании1/4 финалаМальорка3 : 2Жирона
23.09.2023Испания - Примера6-й турЖирона5 : 3Мальорка
04.05.2023Испания - Примера33-й турЖирона2 : 1Мальорка
03.09.2022Испания - Примера4-й турМальорка1 : 1Жирона
30.01.2021Испания - СегундаСегунда. 23-й турМальорка1 : 0Жирона
14.11.2020Испания - СегундаСегунда. 12-й турЖирона0 : 1Мальорка
18.02.2017Испания - СегундаСегунда. 26-й турЖирона1 : 0Мальорка
18.09.2016Испания - СегундаСегунда. 5-й турМальорка1 : 0Жирона
21.05.2016Испания - СегундаСегунда. 39-й турЖирона1 : 0Мальорка
06.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 0Мальорка
03.12.2024Испания — Примера19-й турМальорка1 : 5
29.11.2024Испания — Примера15-й турМальорка2 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 3Мальорка
10.11.2024Испания — Примера13-й турМальорка0 : 1
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турЖирона0 : 1
07.12.2024Испания — Примера16-й турЖирона0 : 3
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 0 4 : 3Жирона
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 2Жирона
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Вильярреал1526
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1624
7 Мальорка1724
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1622
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1619
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1513
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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