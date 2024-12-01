Мальорка - Жирона 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
14 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Жирона, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Доминик Грейф
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|4
|зщ
|Сибе ван дер Хейден
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Мичел Санчес
История личных встреч
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|30.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 0
|14.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|0 : 1
|18.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|1 : 0
|18.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 0
|21.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 4 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|15
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|16
|24
|7
|Мальорка
|17
|24
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|16
|22
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|16
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9