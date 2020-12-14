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Севилья - Сельта 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Севилья
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
1ИспанияврАльваро Фернандес
32ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
26ИспаниязщХуанлу Санчес
16ИспаниязщХесус Навас
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
19ШвецияпзУиллот Сведберг
30ИспаниянпУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
17.03.2024Испания - Примера29-й турСевилья1 : 2Сельта
04.11.2023Испания - Примера12-й турСельта1 : 1Севилья
07.04.2023Испания - Примера28-й турСевилья2 : 2Сельта
30.12.2022Испания - Примера15-й турСельта1 : 1Севилья
22.01.2022Испания - Примера22-й турСевилья2 : 2Сельта
17.10.2021Испания - Примера9-й турСельта0 : 1Севилья
12.04.2021Испания - Примера30-й турСельта3 : 4Севилья
21.11.2020Испания - Примера10-й турСевилья4 : 2Сельта
09.02.2020Испания - Примера23-й турСельта2 : 1Севилья
30.08.2019Испания - Примера3-й турСевилья1 : 1Сельта
08.12.2024Испания — Примера16-й тур4 : 3Севилья
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Севилья
02.12.2024Испания — Примера15-й турСевилья1 : 1
24.11.2024Испания — Примера14-й турСевилья1 : 0
09.11.2024Испания — Примера13-й тур1 : 0Севилья
06.12.2024Испания — Примера16-й турСельта2 : 0
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 7Сельта
30.11.2024Испания — Примера15-й тур3 : 1Сельта
23.11.2024Испания — Примера14-й турСельта2 : 2
10.11.2024Испания — Примера13-й тур2 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Вильярреал1526
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1624
7 Мальорка1724
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1622
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1619
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1513
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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