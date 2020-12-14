Севилья - Сельта 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
14 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
|1
|вр
|Альваро Фернандес
|32
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|16
|зщ
|Хесус Навас
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|30
|нп
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|12.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 7
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|15
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|16
|24
|7
|Мальорка
|17
|24
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|16
|22
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|16
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9