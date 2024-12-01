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Ювентус - Венеция 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
14 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Ювентус
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Венеция, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Венеция
Венеция
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
37 Италия зщ Николо Савона
15 Франция зщ Пьер Калюлю
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Бразилия зщ Данило
5 Италия пз Мануэль Локателли
21 Италия пз Николо Фаджоли
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
22 США нп Тимоти Веа
10 Турция нп Кенан Йылдыз
9 Сербия нп Душан Влахович
35 Сербия вр Филип Станкович
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
15 Италия зщ Джорджо Альтаре
7 Италия зщ Франческо Дзампано
6 США пз Джанлука Бузио
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
97 Италия пз Исса Думбия
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус2 : 1Венеция
11.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Венеция1 : 1Ювентус
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Ювентус2 : 0
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Ювентус2 : 2
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 1Ювентус
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 0Ювентус
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 0Ювентус
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Венеция2 : 2
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 3 : 0Венеция
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Венеция0 : 1
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Венеция1 : 2
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1534
2
Лига чемпионов
Наполи1532
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1520
10 Эмполи1519
11 Рома1516
12 Торино1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1514
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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