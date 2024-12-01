Ювентус - Венеция 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
14 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Венеция, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Венеция
Венеция
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|37
|зщ
|Николо Савона
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Данило
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|21
|пз
|Николо Фаджоли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|22
|нп
|Тимоти Веа
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Душан Влахович
|35
|вр
|Филип Станкович
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|15
|зщ
|Джорджо Альтаре
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|97
|пз
|Исса Думбия
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|11.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|15
|20
|10
|Эмполи
|15
|19
|11
|Рома
|15
|16
|12
|Торино
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|15
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9