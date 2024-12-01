Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|20
|пз
|Карлос Балеба
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|16.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|15
|27
|6
|Астон Вилла
|16
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Фулхэм
|16
|24
|10
|Брентфорд
|15
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|15
|15
|16
|Лестер Сити
|16
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5