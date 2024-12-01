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Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
15 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
33 Дания пз Мэттью О'Райли
20 Камерун пз Карлос Балеба
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
1 Англия вр Дин Хендерсон
27 Англия зщ Трево Чалоба
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Кристал Пэлас
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
27.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
16.12.2019 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Кристал Пэлас2 : 2
03.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Кристал Пэлас
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1527
6 Астон Вилла1625
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Фулхэм1624
10 Брентфорд1523
11 Ньюкасл Юнайтед1623
12 Тоттенхэм Хотспур1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1515
16 Лестер Сити1614
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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