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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
18 Германия вр Штефан Ортега
2 Англия зщ Кайл Уокер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
19 Германия пз Илкай Гюндоган
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
26 Бразилия нп Савио
10 Англия нп Джек Грилиш
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
37 Англия пз Кобби Майну
7 Англия пз Мэйсон Маунт
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
06.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити4 : 1Манчестер Юнайтед
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Манчестер Сити
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Манчестер Сити
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Манчестер Сити
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити3 : 3
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1527
6 Астон Вилла1625
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Фулхэм1624
10 Брентфорд1523
11 Ньюкасл Юнайтед1623
12 Тоттенхэм Хотспур1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1515
16 Лестер Сити1614
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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