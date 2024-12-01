Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
15 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|18
|вр
|Штефан Ортега
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|26
|нп
|Савио
|10
|нп
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|37
|пз
|Кобби Майну
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Рубен Аморим
История личных встреч
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 3
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|15
|27
|6
|Астон Вилла
|16
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Фулхэм
|16
|24
|10
|Брентфорд
|15
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|15
|15
|16
|Лестер Сити
|16
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5