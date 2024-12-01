Челси - Брентфорд 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
15 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брентфорд, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Томас Франк
История личных встреч
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|27.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|15
|27
|6
|Астон Вилла
|16
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Фулхэм
|16
|24
|10
|Брентфорд
|15
|23
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|15
|15
|16
|Лестер Сити
|16
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5