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Челси - Брентфорд 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
15 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Челси
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брентфорд, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брентфорд
Лондон
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
18 Украина пз Егор Ярмолюк
6 Дания пз Кристиан Нёргор
24 Дания нп Миккель Дамсгор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Дания Томас Франк
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2Челси
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2Брентфорд
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси0 : 2Брентфорд
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брентфорд0 : 0Челси
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 4Брентфорд
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд0 : 2Челси
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брентфорд0 : 1Челси
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
17.02.2013 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
27.01.2013 Кубок Англии 1/16 финала Брентфорд2 : 2Челси
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 3Челси
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 4Челси
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 5Челси
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси3 : 0
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 0 : 2Челси
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Брентфорд
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Брентфорд4 : 1
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 0Брентфорд
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1527
6 Астон Вилла1625
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Фулхэм1624
10 Брентфорд1523
11 Ньюкасл Юнайтед1623
12 Тоттенхэм Хотспур1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1515
16 Лестер Сити1614
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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