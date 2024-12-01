Атлетико М - Хетафе 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Хетафе, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|27
|зщ
|Набиль Аберден
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|18
|нп
|Альваро Родригес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 3
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|30.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 0 0 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|26.11.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|22.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Атлетико» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|15
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|17
|22
|10
|Севилья
|17
|22
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10