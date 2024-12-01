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Атлетико М - Хетафе 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетико М
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Хетафе, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Хетафе
Хетафе
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
8ИспанияпзПабло Барриос
4АнглияпзКонор Галлахер
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
12КамерунзщАллан Ньом
27ФранциязщНабиль Аберден
5ИспанияпзЛуис Милья
6НигерияпзКрисантус Уче
17ИспаниянпКарлес Сайоль
18УругвайнпАльваро Родригес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Хетафе1 : 3Атлетико М
15.05.2024Испания - Примера36-й турХетафе0 : 3Атлетико М
19.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 3Хетафе
04.02.2023Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Хетафе
15.08.2022Испания - Примера1-й турХетафе0 : 3Атлетико М
12.02.2022Испания - Примера24-й турАтлетико М4 : 3Хетафе
21.09.2021Испания - Примера6-й турХетафе1 : 2Атлетико М
13.03.2021Испания - Примера27-й турХетафе0 : 0Атлетико М
30.12.2020Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 0Хетафе
16.07.2020Испания - Примера37-й турХетафе0 : 2Атлетико М
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАтлетико М3 : 1
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетико М4 : 3
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Атлетико М
30.11.2024Испания — Примера15-й тур0 : 5Атлетико М
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 6Атлетико М
09.12.2024Испания — Примера16-й турХетафе1 : 0
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 0 0 : 3Хетафе
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 0Хетафе
26.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 3Хетафе
22.11.2024Испания — Примера14-й турХетафе2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Атлетико» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1526
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1722
10 Севилья1722
11 Бетис1621
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

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