Вильярреал - Бетис 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|22
|нп
|Айосе Перес
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|34
|пз
|Карлос Гирао
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|9
|нп
|Чими Авила
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|27.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|5 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|18
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|15
|26
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|17
|22
|10
|Севилья
|17
|22
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Сельта
|17
|21
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|15
|10