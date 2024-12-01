04:42 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 декабря
Свернуть список

Вильярреал - Бетис 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Вильярреал
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
1БразилияврЛуис Жуниор
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
10ИспанияпзДани Парехо
18СенегалпзПап Гейе
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
7ИспаниянпХерар Морено
22ИспаниянпАйосе Перес
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
16ИспанияпзСерхи Альтмира
34ИспанияпзКарлос Гирао
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
9АргентинанпЧими Авила
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
10.03.2024Испания - Примера28-й турБетис2 : 3Вильярреал
13.08.2023Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2Бетис
12.03.2023Испания - Примера25-й турВильярреал1 : 1Бетис
11.09.2022Испания - Примера5-й турБетис1 : 0Вильярреал
06.02.2022Испания - Примера23-й турБетис0 : 2Вильярреал
03.10.2021Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Бетис
14.02.2021Испания - Примера23-й турВильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020Испания - Примера33-й турБетис0 : 2Вильярреал
27.09.2019Испания - Примера7-й турВильярреал5 : 1Бетис
08.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 0Вильярреал
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 0Вильярреал
01.12.2024Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 2
24.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Вильярреал
09.11.2024Испания — Примера13-й турВильярреал3 : 0
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур0 : 1Бетис
07.12.2024Испания — Примера16-й турБетис2 : 2
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 3Бетис
01.12.2024Испания — Примера15-й тур2 : 0Бетис
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Мальорка1827
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1526
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1722
10 Севилья1722
11 Бетис1621
12 Сельта1721
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1614
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1510

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close