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Комо - Рома 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Комо
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Рома, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Рома
Рим
1ИталияврЭмиль Аудеро
77БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
13ИталиязщАльберто Доссена
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
3ИталиязщМарко Сала
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
26ГерманияпзЯнник Энгельхардт
79АргентинапзНиколас Пас
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
16ГамбиянпАлиу Фадера
11ИталиянпАндреа Белотти
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
15ГерманиязщМатс Хуммельс
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
12Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
3Испаниязщ Анхелиньо
17ФранцияпзМану Коне
16АргентинапзЛеандро Паредес
21АргентинанпПауло Дибала
11УкраинанпАртём Довбик
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
08.12.2024Италия — Серия А15-й тур2 : 2Комо
30.11.2024Италия — Серия А14-й турКомо1 : 1
24.11.2024Италия — Серия А13-й турКомо0 : 2
07.11.2024Италия — Серия А12-й тур1 : 1Комо
04.11.2024Италия — Серия А11-й тур1 : 0Комо
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турРома3 : 0
07.12.2024Италия — Серия А15-й турРома4 : 1
02.12.2024Италия — Серия А14-й турРома0 : 2
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур2 : 2Рома
24.11.2024Италия — Серия А13-й тур1 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Фиорентина1431
4
Лига чемпионов
Интер М1431
5
Лига Европы
Лацио1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1527
7 Милан1422
8 Болонья1422
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1516
13 Дженоа1515
14 Парма1515
15 Кальяри1614
16 Лечче1513
17 Комо1512
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Монца1510
20
Зона вылета
Венеция159

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