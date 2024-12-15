Комо - Рома 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
15 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Рома, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Рома
Рим
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Марко Сала
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|16
|нп
|Алиу Фадера
|11
|нп
|Андреа Белотти
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|12
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|3
|зщ
|Анхелиньо
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Артём Довбик
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|14
|31
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|15
|27
|7
|Милан
|14
|22
|8
|Болонья
|14
|22
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|15
|16
|13
|Дженоа
|15
|15
|14
|Парма
|15
|15
|15
|Кальяри
|16
|14
|16
|Лечче
|15
|13
|17
|Комо
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Монца
|15
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|15
|9