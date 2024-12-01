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РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Декабря 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Венгрия вр Петер Гулачи
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
16 Германия зщ Лукас Клостерман
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
44 Словения пз Кевин Кампль
7 Норвегия нп Антонио Нуса
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
1 Германия вр Кевин Трапп
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
27 Германия пз Марио Гётце
15 Тунис пз Эллиес Скири
18 Германия пз Махмуд Дауд
7 Египет нп Омар Мармуш
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Ф2 : 2РБ Лейпциг
13.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур РБ Лейпциг0 : 1Айнтрахт Ф
03.06.2023 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг2 : 0Айнтрахт Ф
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур РБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
20.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 0Айнтрахт Ф
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
14.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур РБ Лейпциг1 : 1Айнтрахт Ф
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур РБ Лейпциг2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 2РБ Лейпциг
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг1 : 5
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 2Айнтрахт Ф
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 2
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 0 : 4Айнтрахт Ф
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1422
7 Вердер1422
8 Вольфсбург1421
9 Боруссия Д1321
10 Боруссия М1421
11 Штутгарт1320
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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