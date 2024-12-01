РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Декабря 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|44
|пз
|Кевин Кампль
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Кевин Трапп
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|27
|пз
|Марио Гётце
|15
|пз
|Эллиес Скири
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Марко Розе
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|14
|22
|7
|Вердер
|14
|22
|8
|Вольфсбург
|14
|21
|9
|Боруссия Д
|13
|21
|10
|Боруссия М
|14
|21
|11
|Штутгарт
|13
|20
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3