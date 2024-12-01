НЕК Неймеген - Спарта 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
15 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Спарта, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Спарта
Роттердам
|22
|вр
|Робин Руфс
|19
|зщ
|Элеутериос Лирацис
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|25
|нп
|Сами Уаисса
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Marvin Young
|3
|зщ
|Тео Кинтеро
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Пелле Клемент
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Морис Стейн
История личных встреч
|24.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|01.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|24.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|18.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|25.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|0 : 1
|18.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Херенвен
|16
|21
|10
|Виллем II
|16
|19
|11
|Фортуна
|15
|19
|12
|НЕК Неймеген
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6