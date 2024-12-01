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НЕК Неймеген - Спарта 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
15 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Спарта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Спарта, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Спарта
Роттердам
22 Нидерланды вр Робин Руфс
19 Греция зщ Элеутериос Лирацис
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
18 Япония нп Коки Огава
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Нидерланды зщ Marvin Young
3 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Пелле Клемент
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
24.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген2 : 0Спарта
01.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Спарта1 : 1НЕК Неймеген
28.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген1 : 1Спарта
16.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Спарта2 : 0НЕК Неймеген
19.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген0 : 0Спарта
17.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Спарта1 : 1НЕК Неймеген
24.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Спарта1 : 0НЕК Неймеген
18.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур НЕК Неймеген1 : 1Спарта
25.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур НЕК Неймеген0 : 1Спарта
18.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Спарта2 : 0НЕК Неймеген
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 5 : 0НЕК Неймеген
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Спарта0 : 2
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0Спарта
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Спарта1 : 2
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Спарта
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Спарта1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Херенвен1621
10 Виллем II1619
11 Фортуна1519
12 НЕК Неймеген1516
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

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