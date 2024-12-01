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НАК Бреда - АЗ Алкмар 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
15 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
НАК Бреда
АЗ Алкмар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - АЗ Алкмар, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
12.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар1 : 3НАК Бреда
08.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НАК Бреда0 : 3АЗ Алкмар
12.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур АЗ Алкмар5 : 0НАК Бреда
17.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур НАК Бреда1 : 3АЗ Алкмар
10.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 1НАК Бреда
10.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур АЗ Алкмар3 : 2НАК Бреда
08.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур НАК Бреда0 : 1АЗ Алкмар
18.01.2014 Нидерланды - Эредивизия 19-й тур АЗ Алкмар3 : 0НАК Бреда
22.09.2013 Нидерланды - Эредивизия 7-й тур НАК Бреда3 : 0АЗ Алкмар
24.02.2013 Нидерланды - Эредивизия 24-й тур АЗ Алкмар0 : 1НАК Бреда
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2НАК Бреда
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НАК Бреда1 : 0
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2НАК Бреда
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НАК Бреда0 : 3
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 0НАК Бреда
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур АЗ Алкмар2 : 1
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур АЗ Алкмар1 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур АЗ Алкмар1 : 1
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Херенвен1621
10 Виллем II1619
11 Фортуна1519
12 НЕК Неймеген1516
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

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