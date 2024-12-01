НАК Бреда - АЗ Алкмар 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
15 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - АЗ Алкмар, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
|12.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 3
|08.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|12.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
|17.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 3
|10.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|10.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 2
|08.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 1
|18.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|19-й тур
|3 : 0
|22.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|24.02.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Херенвен
|16
|21
|10
|Виллем II
|16
|19
|11
|Фортуна
|15
|19
|12
|НЕК Неймеген
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6